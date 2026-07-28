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Dapat Apresiasi dari Angela Tanoesoedibjo, Legislator Perindo Lombok Barat Ungkap Alasan Kawal Ketat APBD

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |08:11 WIB
Dapat Apresiasi dari Angela Tanoesoedibjo, Legislator Perindo Lombok Barat Ungkap Alasan Kawal Ketat APBD
Anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat, Syamsuriansyah
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JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat, Syamsuriansyah, mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) 2026 Partai Perindo di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026) malam.

Apresiasi tersebut diberikan karena Fraksi Perindo Lombok Barat dinilai aktif mengawal pembahasan APBD di daerahnya.

Syamsuriansyah mengatakan, pengawalan APBD telah dilakukan sejak tahap awal pembahasan. Bahkan, fraksinya telah melakukan pembahasan internal jauh sebelum rapat paripurna digelar.

"Kami sangat bangga ya karena mendapatkan apresiasi langsung dari Bu Ketum di hadapan Ketua MPP kita, Bapak Hary Tanoesoedibjo, bahwa memang Kabupaten Lombok Barat itu khususnya di Fraksi Perindo itu betul-betul kami dari Partai Perindo, fraksi ya, Fraksi Partai Perindo tuh betul-betul mengawal kegiatan APBD itu mulai dari awal," kata Syamsuriansyah.

Menurutnya, Fraksi Perindo telah mempelajari secara rinci substansi APBD sebelum mengambil sikap politik. Menurutnya, hal itu yang kemudian melatarbelakangi munculnya sejumlah catatan kritis terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025.

"Bahkan sebelum paripurna berlangsung, kami itu sudah memutuskan dan merapatkan di fraksi itu satu bulan sebelum kegiatan paripurna. Dan memang hal-hal yang termaktub dalam APBD itu memang sudah kami pelajari baik-baik," ujarnya.

 

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