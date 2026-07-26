Dari Legalitas hingga Modal, Partai Perindo Jabar Perkuat Pembinaan agar UMKM Naik Kelas

BANDUNG - Legalitas, pemanfaatan platform digital, hingga akses permodalan menjadi kebutuhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha secara lebih mandiri dan tertata. DPW Partai Perindo Jawa Barat mendorong kebutuhan tersebut dijangkau melalui pembinaan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal.

Upaya itu dijalankan melalui program Pendampingan UMKM Naik Kelas di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Minggu (26/07/2026). Sebanyak 100 pelaku UMKM setempat serta perwakilan dari Kabupaten Majalengka, Garut, dan Sumedang mengikuti kegiatan tersebut.

Sekretaris DPW Partai Perindo Jawa Barat Dedi Junaedi mengatakan pembinaan menyasar pelaku usaha yang telah berjalan maupun UMKM pemula. Program tersebut menjadi bagian dari Aksi Nyata Partai Perindo di Jawa Barat melalui "Kreasi Jabar".

"Saat ini Partai Perindo sangat concern terhadap para pelaku UMKM, baik yang sudah berjalan maupun para pelaku UMKM yang baru atau pemula. Karena Perindo Jawa Barat saat ini memiliki program Aksi Nyata yang salah satunya adalah Kreasi Jabar dengan tagline UMKM Tumbuh - Kreativitas Melaju," ungkap Dedi dalam sambutannya.

Pembinaan diarahkan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha secara mandiri dengan pengelolaan yang lebih tertata, memiliki platform digital, sertifikat halal, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan dilakukan dengan menghadirkan narasumber di bidang UMKM yang juga merupakan konsultan UMKM di Kementerian Koperasi Republik Indonesia.