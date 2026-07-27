Angela Tanoesoedibjo Ajak Kader Contoh Kegigihan Timnas Norwegia

JAKARTA - Partai Perindo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) 2026 yang mempertemukan ratusan anggota legislatif Partai Perindo dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 27–30 Juli 2026 ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Sebanyak 380 anggota DPRD Partai Perindo tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengikuti rangkaian Bimtek yang mengusung tema “Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas kader menjelang agenda politik nasional.

Angela Tanoesodibjo menjadikan Tim Nasional Norwegia sebagai inspirasi dalam pidato pembukaannya. Dia mengajak seluruh kader melihat perjuangan Partai Perindo yang menjadi kuda hitam di piala dunia 2026 setelah absen di 6 gelaran sebelumnya. Menurutnya, keberhasilan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang membangun organisasi, sumber daya manusia, dan budaya yang kuat.

“Norwegia sempat absen dari Piala Dunia selama 28 tahun. Alih-alih menyerah, Norwegia memilih membangun fondasi melalui pembinaan pemain muda, akademi, serta sistem yang berkelanjutan. Ketika hasil akhirnya terlihat, publik hanya menyaksikan kemenangan, tanpa melihat proses panjang yang telah ditempuh selama bertahun-tahun," kata Angela, Senin (27/7/2026).

Menurut Angela, Partai Perindo juga tengah menjalani proses membangun fondasi melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas kader, dan kepercayaan masyarakat. Bimtek menjadi salah satu bagian dari proses tersebut.

"Perindo hari ini juga sedang berada dalam proses yang sama. Kita sedang membangun organisasi yang semakin kuat, membangun kader yang semakin kapabel, dan membangun kepercayaan rakyat. Bimbingan Teknis ini adalah bagian dari proses pembangunan itu," ujarnya.