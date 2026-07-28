Wabup Maluku Tengah Mario Lawalata: Bimtek Perindo Ajang Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

JAKARTA - Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata menegaskan, Bimbingan Teknis (Bimtek) 2026 Partai Perindo menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi kader sekaligus menyusun langkah menghadapi Pemilu 2029.

Demikian disampaikan Mario usai menghadiri pembukaan Bimtek Perindo 2026 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/7/2026) malam. Kegiatan tersebut diikuti 380 anggota DPRD Partai Perindo tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Menurut Mario, Bimtek tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas kader, tetapi juga wadah berbagi pengalaman antardaerah guna meningkatkan capaian partai pada pemilu mendatang.

"Partai Perindo ini ya kita butuh Bimtek dalam rangka ini ya membangun hubungan silaturahmi antara setiap daerah dan di momen ini juga kita bisa saling berbagi pengalaman masing-masing di daerah seperti apa agar mungkin hal-hal yang baik bisa kita ambil untuk bagaimana jumlah kursi, jumlah capaian di tahun sebelumnya bisa kita tingkatkan di tahun 2029," kata Mario.

Mario menambahkan, meski Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, penguatan organisasi harus dilakukan sejak sekarang. Menurutnya, partai membutuhkan sistem yang kuat dan terbangun secara berjenjang dari pusat hingga daerah.

Ia juga menyinggung arahan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo yang menggunakan kisah Timnas Norwegia sebagai inspirasi membangun partai secara konsisten dalam jangka panjang.

"Tadi yang sudah diarahkan oleh Mbak Ketum sangat baik sekali dengan menggunakan filosofi Norwegia ya yang di mana 28 tahun baru tampil sekali masuk lagi itu dalam posisi yang sangat luar biasa. Harapan kita juga sama untuk Partai Perindo ini di 2029," ujarnya.