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Guruh Soekarnoputra Meninggal, PDIP Kibarkan Bendera Setengah Tiang 7 Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |07:30 WIB
Guruh Soekarnoputra Meninggal, PDIP Kibarkan Bendera Setengah Tiang 7 Hari
Guruh Soekarnoputra Meninggal, PDIP Kibarkan Bendera Setengah Tiang 7 Hari (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta seluruh jajaran DPP hingga anak ranting partai mengibarkan bendera PDIP setengah tiang untuk mengenang Guruh Soekarnoputra yang meninggal pada hari ini.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kepada seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting agar mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari," kata Hasto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Hasto mengenang Guruh Soekarnoputra sebagai sosok Marhaenis, dan pejuang partai. Keluarga besar PDI Perjuangan pun sangat kehilangan Guruh Soekarnoputra.

"Kita berikan penghormatan terbaik bagi almarhum dengan protokol partai,” kata Hasto,

Sebagai informasi, Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta. Guruh tutup usia pada pukul 04.16 WIB dini hari tadi.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Bapak MOHAMMAD GURUH IRIANTO SUKARNOPUTRA BIN SUKARNO pada usia 73 Tahun," kata Hasto Kristiyanto.

 

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