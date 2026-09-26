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PDIP Kenang Sosok Guruh Soekarnoputra: Marhaenis dan Pejuang Partai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |07:16 WIB
PDIP Kenang Sosok Guruh Soekarnoputra: Marhaenis dan Pejuang Partai
PDIP Kenang Sosok Guruh Soekarno Putra: Marhaenis dan Pejuang Partai (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengenang sosok adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guruh Soekarnoputra yang meninggal pada Sabtu dini hari tadi.

“Keluarga besar PDI Perjuangan sungguh kehilangan Mas Guruh Soekarnoputra. Beliau dikenang sebagai seniman besar, sosok Marhaenis, dan Pejuang Partai. Kita berikan penghormatan terbaik bagi Almarhum dengan Protokol Partai,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Hasto meminta seluruh jajaran DPP hingga anak ranting partai mengibarkan bendera PDIP setengah tiang untuk mengenang Almarhum Guruh.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kepada seluruh jajaran DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, hingga anak ranting agar mengibarkan bendera PDI Perjuangan setengah tiang selama 7 hari," ujarnya.

 

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