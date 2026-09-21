Polri Kawal Melekat Peserta FIFA ASEAN Cup di Jakarta-Bandung

JAKARTA - Polri menyatakan bakal melakukan pengawalan melekat terhadap delapan tim nasional (timnas) negara, peserta FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan bertanding di Indonesia pada 25 September hingga 5 Oktober 2026.

Dalam kompetisi internasional ini, Indonesia sebagai tuan rumah akan bertanding dengan negara peserta lainnya, yakni Bangladesh, Malaysia, Singapura, Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina.

“Akomodasi dari kedatangan di bandara sampai di akomodasi, tempat latihan, dan pertandingan, setelah pertandingan mereka pulang ke akomodasi, itu terus akan diamankan oleh Kepolisian Republik Indonesia,” kata Waastamaops Kapolri, Irjen Laksana saat apel di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Laksana, pengamanan melekat dilakukan Polri karena para negara peserta tersebar di beberapa lokasi seiring pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dan Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

“Kita harus melakukan sampai pastikan pemain, official aman tidak diganggu apapun. Ya, tidak diganggu apapun,” ujarnya.

Oleh karena itu, Laksana mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan, yakni dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat (Jabar), untuk memetakan seluruh pengamanan dan mobilitas para peserta.