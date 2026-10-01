Puan: Komjen Suyudi Dilantik Prabowo Jadi Kapolri Siang Ini

JAKARTA- Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto akan segera dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026) siang nanti.

Demikian disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

“Insya Allah supaya tidak terjadi kekosongan, nanti setelah penetapan ini saya tandatangani sebagai Ketua DPR dan saya kirimkan kepada Bapak Presiden,” kata Puan.

Puan menjelaskan, bahwa proses tersebut diharapkan dapat berjalan cepat sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan Kapolri.

Politikus PDIP ini menyebut, setelah dokumen penetapan dikirimkan kepada Presiden, Suyudi akan segera dilantik. “Insya Allah, setelah zuhur, calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.