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Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar, Puan: Bicara Bangsa dan Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |13:30 WIB
Pertemuan Prabowo-Megawati di Teuku Umar, Puan: Bicara Bangsa dan Negara
Ketua PDIP Puan Maharani/Okezone
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JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Menteng. Prabowo datang ke kediaman Megawati untuk menyampaikan duka cita atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra.

"Jadi datang ke kediaman Ibu Megawati untuk bertakziah menyampaikan belasungkawa. Dan saya ikut mendampingi bersama Pak Dasco, itu yang pertama," kata Ketua PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).

Selain itu, Puan mengungkapkan topik pembicaraan kedua tokoh negara tersebut. "Ya tentu saja bicara hal-hal terkait bangsa dan negara," ucap Puan.

Puan mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi. "Bahwa ya silaturahmi bahwa semuanya harus tetap akrab. Ya dari fotonya kan kelihatan akrab banget lah," kata Puan.

"Kemudian jangan sampai ada yang memecah belah atau kemudian seolah-olah terlihatnya tidak terlihat akrab. Jadi intinya adalah kami tetap seperti keluarga, jauh di mata tapi selalu dekat di hati," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri di Jakarta, Senin (28/9/2026) malam. Prabowo datang untuk menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra.

 

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