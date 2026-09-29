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Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi? Dasco Singgung Nasi Goreng

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |13:22 WIB
Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi? Dasco Singgung Nasi Goreng
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani kompak memberikan sinyal jika akan ada pertemuan kembali, antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

Momen ini disampaikan keduanya ketika ditanya apakah ada pertemuan lanjutan dari kedua tokoh tersebut. Dasco memulai dengan memberikan sinyal dengan mengaitkannya dengan nasi goreng.

"Kemarin itu nasi goreng yang belum keluar, karena belum jam makan malam," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Puan pun langsung menimpali pernyataan Dasco tersebut. Dia berseloroh jika nasi goreng tersebut tidak dapat dihidangkan karena belum masuk waktunya.

"Jamnya tanggung," timpal Puan.

 

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