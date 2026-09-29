Prabowo Panggil Menteri Hukum ke Istana, Bahas Apa?

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan (foto: Okezone/Binti)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2026) siang.

Supratman belum menjelaskan agenda pertemuannya dengan Prabowo. Dia hanya menyebut kedatangannya untuk melaporkan sejumlah hal kepada Presiden.

"Nanti setelah melaporkan ke presiden ya," kata Supratman menanggapi pertanyaan awak media.

Supratman juga tidak menjawab ketika ditanya mengenai kehadiran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya apakah pertemuan dengan Prabowo turut membahas persoalan partai, Supratman membenarkannya.

"Dua-duanya," pungkasnya.

(Awaludin)

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