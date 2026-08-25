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Menkum Supratman Ajak Kader HMI Lupakan Kebencian Demi Keutuhan Bangsa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |13:16 WIB
Menkum Supratman Ajak Kader HMI Lupakan Kebencian Demi Keutuhan Bangsa
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
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JAKARTA – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mengajak kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk melupakan kepentingan sesaat dan kebencian demi kepentingan bangsa.

“Pendirian HMI demi kepentingan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan RI,” ungkap Menkum saat menghadiri Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Minggu (23/8/2026). Acara ini digelar sesaat setelah jalan sehat KAHMI di Lapangan Pengayoman, Kementerian Hukum RI, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan.

Dalam kesempatan itu, Menkum juga mengajak KAHMI untuk membuat forum yang tidak hanya membicarakan kasus per kasus. “Terlalu kecil bangsa ini kalau setiap kasus kita 'diskusikan' sampai berdarah-darah."

Secara khusus, Menkum juga meminta kepada masyarakat, keluarga besar KAHMI, dan media untuk menyampaikan kritik terhadap kementerian yang dipimpinnya.

“Setiap hari Jumat saya menyediakan forum pengaduan publik yang disiarkan secara live, tandanya pemerintahan terbuka dan terus berbenah,” katanya. Menurut Supratman, cara ini adalah cara mengubah birokrasi dan membuka diri sekaligus meminta partisipasi publik.

Demi terciptanya tatanan birokrasi yang baik, Menkum mengajak masyarakat untuk membantu Presiden mengawasi birokrasi. “Bapak Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Selain dihadiri Menteri Hukum, Diskusi dan Jalan Sehat KAHMI juga diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra; Hakim Konstitusi MK, Arsul Sani; Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko; serta tokoh-tokoh lainnya.

(Rahman Asmardika)

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