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Kuliah Umum di UMSU, Kapolri Dorong Mahasiswa Kuasai Teknologi Secara Bijak dan Produktif

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |13:05 WIB
Kuliah Umum di UMSU, Kapolri Dorong Mahasiswa Kuasai Teknologi Secara Bijak dan Produktif
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo mengisi kuliah umum di UMSU Medan.
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MEDAN — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong para mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk bijak dan produktif dalam menguasai teknologi digital. Hal ini dinilai Kapolri krusial agar generasi muda tidak menjadi korban sekaligus membentengi diri dari ancaman kejahatan di ruang siber.

Pesan tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan Kuliah Umum dalam ajang Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UMSU Tahun 2026 di Kampus Utama UMSU, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (28/9/2026).

Kapolri mengingatkan bahwa pesatnya kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang besar bagi generasi muda untuk belajar, berinovasi, dan berkarya.

Namun, perkembangan pesat tersebut juga dibayangi berbagai ancaman siber, mulai dari penipuan daring, pencurian data, phishing, judi online, hoaks, disinformasi, deepfake, hingga kejahatan berbasis AI.

“Bangun karakter dan integritas, kuasai teknologi secara bijak dan produktif, berani berkarya serta mengambil peran di tengah masyarakat,” tegas Sigit.

Menurut Sigit, tingginya tingkat penggunaan internet dan media sosial di Indonesia harus diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang mumpuni. Sebab, ruang digital kini telah menjadi salah satu saluran utama masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

 

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