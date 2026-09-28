Kerap Unggah Konten Pamer Kekayaan, Influencer Panen Komentar Pedas Setelah Kemalingan Rp1,8 M

JAKARTA - Seorang influencer dan kreator konten asal Kanyakumari, Tamil Nadu, India menjadi korban pencurian yang menyebabkannya kehilangan uang tunai serta perhiasan emas dan berlian senilai hampir INR10 juta (sekitar Rp1,88 miliar). Namun, alih-alih bersimpati, warganet justru memberikan komentar pedas kepada si influencer.

Madhumitha, yang memiliki lebih dari 450.000 pengikut, kerap mengunggah video yang memperlihatkan gaya hidup mewah keluarganya, termasuk perhiasan emas dan tumpukan uang tunai. Beberapa unggahan juga dikabarkan mengungkap detail mengenai kegiatan rekreasi dan rencana perjalanan keluarga tersebut.

Menurut laporan Polimer News, pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah unggahan media sosialnya turut membantu para pencuri dalam merencanakan aksi kejahatan tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa para pencuri membobol rumah keluarga tersebut di dekat Nagercoil pada Kamis, (24/9/2026) malam saat penghuninya sedang tidak berada di rumah.

Mereka berhasil membawa kabur perhiasan emas seberat sekitar hampir 1 kilogram, perhiasan berlian, dan uang tunai sebesar INR50.000 (sekitar Rp9,4 juta).

Polisi sedang memeriksa aktivitas media sosial Madhumitha untuk mengetahui apakah para pencuri memantau unggahannya dan memanfaatkan informasi mengenai barang berharga atau pergerakan keluarga tersebut untuk menargetkan rumah itu.