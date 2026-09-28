Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerap Unggah Konten Pamer Kekayaan, Influencer Panen Komentar Pedas Setelah Kemalingan Rp1,8 M

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |01:05 WIB
Kerap Unggah Konten Pamer Kekayaan, Influencer Panen Komentar Pedas Setelah Kemalingan Rp1,8 M
Konten pamer kekayaan yang kerap diunggah Madumitha di media sosial.
A
A
A

JAKARTA - Seorang influencer dan kreator konten asal Kanyakumari, Tamil Nadu, India menjadi korban pencurian yang menyebabkannya kehilangan uang tunai serta perhiasan emas dan berlian senilai hampir INR10 juta (sekitar Rp1,88 miliar). Namun, alih-alih bersimpati, warganet justru memberikan komentar pedas kepada si influencer.

Madhumitha, yang memiliki lebih dari 450.000 pengikut, kerap mengunggah video yang memperlihatkan gaya hidup mewah keluarganya, termasuk perhiasan emas dan tumpukan uang tunai. Beberapa unggahan juga dikabarkan mengungkap detail mengenai kegiatan rekreasi dan rencana perjalanan keluarga tersebut.

Menurut laporan Polimer News, pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah unggahan media sosialnya turut membantu para pencuri dalam merencanakan aksi kejahatan tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa para pencuri membobol rumah keluarga tersebut di dekat Nagercoil pada Kamis, (24/9/2026) malam saat penghuninya sedang tidak berada di rumah.

Mereka berhasil membawa kabur perhiasan emas seberat sekitar hampir 1 kilogram, perhiasan berlian, dan uang tunai sebesar INR50.000 (sekitar Rp9,4 juta).

Polisi sedang memeriksa aktivitas media sosial Madhumitha untuk mengetahui apakah para pencuri memantau unggahannya dan memanfaatkan informasi mengenai barang berharga atau pergerakan keluarga tersebut untuk menargetkan rumah itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Influencer viral india
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/340/3244401//viral-Im4N_large.jpg
Duh! Penumpang Perempuan Ini Terseret hingga Patah Kaki karena Turun saat Kereta Mulai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/612/3244250//penny-l8oV_large.jpg
Kisah Pilu Anak 3 Tahun Batuk Tak Kunjung Sembuh, Ternyata Idap Penyakit Jantung hingga Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/612/3243994//dokter-X1JQ_large.jpg
Viral! Dokter Tinggalkan Profesi Setelah 20 Tahun dan Pilih Jualan Bakpao demi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3244018//viral-JtUl_large.jpg
Heboh Fasilitas Mewah Bak Apartemen, Ini Deretan Nama Besar Penghuni Lapas Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243939//viral-92JK_large.jpg
Viral Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman: Diduga Dikomersialkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243672//rupiah-vIf4_large.jpg
Kenapa Uang Rp100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya-Perry Diburu Kolektor? Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement