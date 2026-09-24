Heboh Fasilitas Mewah Bak Apartemen, Ini Deretan Nama Besar Penghuni Lapas Cibinong

JAKARTA - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tengah menjadi sorotan. Hal itu tidak lepas dari temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI pada Rabu, 23 September 2026.

Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan bangunan mewah yang diduga menjadi 'hunian khusus' bagi warga binaan.

Meski belum diketahui jumlahnya, diduga terdapat tarif yang dipatok bagi warga binaan yang berminat menjadi penghuni bangunan tersebut.

"Berdasarkan wawancara kami lakukan pada saat itu, yang terutama yang menghuni rumah memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya, dan itu memang dikomersialkan," kata Anggota Ombudsman, Syafrida R. Rasahan, Kamis (24/9/2026).

Bangunan itu memiliki fasilitas yang tidak biasa dari tahanan pada umumnya. Sebab, terdapat sofa, kulkas, dan televisi. Bahkan, Ombudsman menemukan sejumlah botol miras di dalam kulkas.

Berdasarkan penelusuran Okezone, terdapat nama-nama besar yang kini menjadi warga binaan Lapas Cibinong.

Salah satunya, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Ferdy Sambo yang menjalani hukuman seumur hidup.