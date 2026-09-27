Trump Tolak Proposal Gencatan Senjata 7 Hari dari Iran

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menolak proposal Iran mengenai peta jalan tujuh hari untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz.

Seperti dilaporkan sebelumnya, Iran mengusulkan peta jalan selama tujuh hari sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik. Namun, Trump menyatakan dirinya menolak proposal tersebut.

“Saya menolak proposal mereka,” kata Trump dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (26/9/2026).

Mengutip sejumlah pejabat AS, laporan tersebut menyebut Trump telah menolak proposal Iran untuk gencatan senjata selama tujuh hari. Trump juga disebut mengatakan kepada para pembantunya bahwa dirinya memperkirakan serangan AS terhadap Iran akan dilanjutkan setelah pemilihan paruh waktu pada November.

Berdasarkan proposal yang diajukan Teheran, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz. Sebagai imbalannya, pembicaraan mengenai isu nuklir akan dilanjutkan dan Washington mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Menurut laporan The Wall Street Journal (WSJ), Trump secara terbuka mengatakan Iran tengah mencari kesepakatan. Namun, di sisi lain, Trump disebut masih skeptis bahwa Teheran akan memenuhi tuntutan yang diajukan AS.