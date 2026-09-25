Demo Tolak Netanyahu, Massa Blokir Akses Jalan Menuju PBB

Para demonstran pro-Palestina memprotes PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81, di Times Square, New York, (Foto: Bing Guan/Reuters)

NEW YORK - Demonstrasi mewarnai kedatangan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu ke Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis 24 September 2026.

Dilansir dari Aljazeera, Jumat (25/9/2026). Para demonstran memblokir akses jalan menuju kompleks PBB menjelang Netanyahu menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB. Sejumlah demonstran juga menggelar aksi di lokasi lain di sekitar kompleks tersebut.

Aksi tersebut diwarnai penangkapan oleh polisi. Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 30 orang ditangkap, termasuk aktris Susan Sarandon dan Hannah Einbinder. Sementara itu, penyelenggara aksi menyebut jumlah orang yang diamankan mencapai sekitar 100 orang.

Polisi kemudian membawa para demonstran yang ditangkap ke markas kepolisian. Mereka diamankan setelah tetap bertahan di jalan dan memblokir lalu lintas meski telah diperintahkan untuk membubarkan diri.

Aksi tersebut diorganisasi Jewish Voice for Peace (JVP), kelompok aktivis Yahudi yang mendukung hak-hak Palestina. Sekitar 200 orang dilaporkan berkumpul dalam aksi yang digelar di sekitar PBB.