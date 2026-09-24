Ribuan Buruh Bubarkan Diri Setelah Demo di Plaza UOB, Jalan MH Thamrin Kembali Dibuka

JAKARTA - Ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Plaza UOB, Jalan MH Thamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (28/9/2026) telah membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya. Jalan MH Thamrin pun kini telah kembali dibuka.

"Kita berikan contoh aksi besar, kita taat aturan. Kita sanggup menembus hari, tapi kami taat aturan dan kami tidak ingin dibedakan. Kami perlihatkan dengan massa puluhan ribu, kami taat aturan dan kembali ke wilayah masing-masing dengan baik dan damai," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, kepada wartawan, Kamis.

Berdasarkan pantauan, usai menyuarakan aspirasinya di kawasan Plaza UOB, ribuan buruh tersebut meninggalkan lokasi demo sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka melakukan longmarch dari Plaza UOB ke arah Bundaran HI untuk berputar balik menuju Semanggi.

Para buruh ada yang menaiki sepeda motor dan ada pula yang berjalan kaki. Mereka berjalan sambil menyanyikan lagu serta yel-yel khas buruh. Aksi tersebut berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri.

Setelah area Jalan MH Thamrin dipastikan steril dari massa demo, petugas kepolisian kembali membuka akses jalan tersebut pada pukul 14.20 WIB setelah sebelumnya ditutup. Arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Monas pun terpantau padat.

(Rahman Asmardika)

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