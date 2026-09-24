26.386 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal 99 Kegiatan di Jakarta, Termasuk Demo

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 26.386 personel gabungan dari TNI-Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Pamdal DPR-MPR. Puluhan ribu personel itu dikerahkan untuk melakukan pengamanan 99 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).

"Sebanyak 26.386 personel gabungan dari kepolisian, TNI, Pemprov DKI, dan Pamdal DPR-MPR untuk kesiapan di 99 kegiatan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Kamis.

Sebanyak 11.734 di antaranya akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam kegiatan masyarakat berupa demo. Pengamanan demo akan disebar di sekitar kawasan Monas, Bundaran Hotel Indonesia hingga kawasan Gedung DPR-MPR.

"Penyampaian aspirasi di sekitar Monas dan Silang Selatan dipersiapkan 4.020 personel. Sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas, Thamrin 4.051 personel. DPR dan MPR 3.663 personel," imbuhnya.

Polisi juga mengerahkan 2.055 personel di antaranya untuk melakukan pengamanan lalu lintas yang telah bersiaga sejak pukul 05.00 WIB. Budi menegaskan aparat kepolisian yang dikerahkan mengedepankan pendekatan humanis untuk memberikan dukungan, pelayanan, pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan dengan baik.