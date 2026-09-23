Trump Tegaskan AS Tak Kekurangan Amunisi di Tengah Perang Iran

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membantah laporan mengenai kekurangan amunisi akibat perang dengan Iran, hal itu diungkapkan saat pidato pada Sidang Umum PBB di New York, Selasa (22/9/2026).

"Para pengecut dan pengkhianat ingin mengatakan bahwa Amerika Serikat kekurangan amunisi, tetapi itu tidak benar. Kita memiliki lebih banyak amunisi daripada yang pernah kita bayangkan akan kita gunakan, dan kita memproduksinya pada tingkat yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita menambah persediaan kita lebih cepat daripada yang pernah kita lakukan sebelumnya," kata Trump dilansir dari abcnews, Rabu (23/9/2026).

Trump kemudian membela keputusan pemerintahannya terkait perang dengan Iran. Ia kembali menyinggung sejarah terorisme dan penindasan yang menurutnya dilakukan rezim Iran.

"Sebagai presiden dari negara paling luar biasa dalam sejarah, saya tidak tertarik membiarkan bahaya terus berkembang untuk hari berikutnya," kata Trump.

"Saya tidak percaya membiarkan masalah berlarut-larut. Masalah hanya akan semakin sulit dipecahkan. Jadi, sementara yang lain hanya berbicara, saya telah bertindak. Sementara yang lain hanya berbicara tentang perdamaian, saya telah menciptakan perdamaian. Sementara yang lain mengabaikan ancaman, saya telah menghadapinya," lanjutnya.

Trump juga berterima kasih kepada PBB atas dukungannya terhadap resolusi yang menyatakan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.