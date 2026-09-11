Trump Akan Peringati 25 Tahun Serangan 9/11 di Pentagon

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan untuk memperingati peristiwa serangan 11 September, atau 9/11, dengan menghadiri upacara di Pentagon pada Jumat (11/9/2026) untuk mengenang para korban dalam peristiwa tersebut.

Hampir 3.000 orang tewas ketika para pembajak dari kelompok Al-Qaeda menabrakkan pesawat ke World Trade Center di New York, Pentagon, dan sebuah lapangan di dekat Shanksville, Pennsylvania, pada tahun 2001.

Serangan-serangan tersebut menjadi pemicu bagi apa yang disebut Amerika sebagai "Perang Melawan Teror", yang mencakup invasi ke Irak dan Afghanistan serta menyebabkan kematian sekitar 4,5 hingga 4,7 juta orang, menurut proyek Cost of War dari Universitas Brown.

Wakil Presiden JD Vance diperkirakan akan bergabung dengan para mantan presiden dalam acara peringatan di New York, sementara pejabat pemerintah lainnya akan menghadiri upacara di Shanksville.

Trump akan memperingati peristiwa tersebut di Pentagon untuk tahun kedua secara berturut-turut. Presiden, yang berasal dari New York, terakhir kali menghadiri upacara di lokasi Ground Zero di kota tersebut pada tahun 2024.