Video Terbaru Tunjukkan Arab Saudi Terlibat dalam Tragedi 9/11 Usai 2 Dekade Berlalu, Benarkah Demikian?

NEW YORK - Selama lebih dari dua dekade, Amerika Serikat (AS) berpandangan bahwa Al Qaeda bertindak sendirian pada tanggal 11 September 2001 silam. Namun sebuah video baru yang dipublikasikan telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemerintah Saudi memberikan bantuan penting kepada para pembajak selama serangan teror 9/11.

Omar al-Bayoumi, yang menurut Biro Investigasi Federal (FBI) adalah agen intelijen Saudi yang memiliki hubungan dekat dengan dua pembajak 9/11, terdengar dalam video tersebut, yang dibuka segelnya di pengadilan federal minggu ini dan diperoleh dalam acara ‘60 Minutes’.

Richard Lambert, pensiunan agen FBI yang memimpin penyelidikan awal 9/11 di San Diego, mengatakan video tahun 1999 itu diambil dalam waktu 90 hari ketika para perencana senior Al Qaeda memutuskan target 9/11.

“Ini adalah satu lagi penghalang besar dalam tembok bukti yang sangat besar yang pada saat ini menunjukkan bahwa pemerintah Saudi terlibat dalam serangan 9/11,” terang Lambert, dikutip CBS News.

Bayoumi merekam video tersebut selama beberapa hari. Ini menunjukkan pintu masuk dan keluar US Capitol bersama dengan pos keamanan dan model bangunannya. Pada satu titik, dia menunjuk ke Monumen Washington dan mengatakan dia akan pergi ke sana dan melaporkan secara rinci apa yang ada di sana. Dia juga mencatat bandara dekat.

Lambert, yang kini menjadi konsultan dalam kasus yang diajukan oleh keluarga korban 9/11 untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi dalam serangan 11 September, mengatakan bahwa pengetahuan tentang letak Monumen Washington dalam kaitannya dengan landmark D.C. lainnya dapat membantu memandu orang-orang menuju tujuan yang diinginkan. target.

Penyelidik federal yakin para pembajak di Penerbangan 93, yang jatuh di dekat Shanksville, Pennsylvania, kemungkinan besar menargetkan US Capitol. Pengacara keluarga 9/11 dan mantan analis intelijen yang berbicara dengan 60 Minutes percaya bahwa bagian dari video tersebut menunjukkan Bayoumi mengawasi Capitol sebagai bagian dari rencana tersebut. Dalam video tersebut, Bayoumi terdengar merujuk pada sebuah rencana.

“Saya pikir dia sedang berbicara dengan perencana Al Qaeda yang menugaskannya untuk mengambil video pengawasan pra-operasional dari target yang dituju,” kata Lambert.

Polisi Inggris menemukan video tersebut selama penggerebekan di apartemen Bayoumi di Inggris beberapa hari setelah 9/11. Mereka juga menyita buku alamat Bayoumi yang ditulis tangan, yang menurut pengacara keluarga 9/11 berisi nomor telepon sejumlah pejabat senior Saudi yang berada di pemerintahan pada saat itu.