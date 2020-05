ZACARIAS Moussaoui, satu-satunya orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat (AS) karena terlibat dalam serangan 11 September 2001 di New York, AS, mengklaim telah melepas keterikatan pada kelompok teroris Al-Qaeda dan mendiang pemimpinnya, Osama bin Laden.

“Saya mengecam, menolak Osama bin Laden sebagai idiot yang berguna dari CIA/Saudi. Saya juga menyatakan oposisi saya terhadap segala aksi teroris, serangan, propaganda terhadap AS,” tulis Moussaoui dalam catatan kepada sebuah pengadilan federal di Virginia bulan lalu, sebagaimana dilansir VOA.

Dia juga mengatakan ingin “memperingatkan para pemuda Muslim akan pembohongan dan manipulasi yang dilakukan para jihadis palsu.”

Moussaoui mengajukan petisi kepada pengadilan untuk memungkinkan diberlakukannya peraturan khusus supaya hukuman penjara seumur hidup yang dijalaninya, dilonggarkan. Dia berada dalam penjara dengan keamanan ketat di Colorado.

(dka)