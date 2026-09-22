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Viral Objek Terbang Misterius Bercahaya di Langit Iran, Drone Atau UFO?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |07:05 WIB
Viral Objek Terbang Misterius Bercahaya di Langit Iran, Drone Atau UFO?
Penampakan objek bercahaya misterius di langit Teheran, Iran. (Foto: X)
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JAKARTA — Di tengah ketegangan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta meningkatnya serangan kelompok Houthi di Yaman yang semakin memanaskan situasi di kawasan, sebuah video dari Teheran yang memperlihatkan objek misterius di langit ibu kota menjadi viral dan menimbulkan kehebohan. Objek berwarna-warni yang melayang di atas langit Teheran itu memicu perdebatan, dengan sebagian menduganya sebagai drone sementara yang lain menyebutnya sebagai UFO.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa cahaya LED yang berkedip dengan beragam warna terlihat di dekat Jalan Tol Azadegan di Teheran. Namun, tidak ada konfirmasi dari pihak berwenang mana pun mengenai kecepatan, ketinggian, jarak, maupun ukuran objek tersebut.

Klip video yang viral memperlihatkan cahaya LED terang dari benda yang tampak seperti wahana terbang yang melaju di ketinggian rendah. Video-video yang beredar itu menampilkan objek tak dikenal di langit ibu kota Iran, Teheran. Sejumlah pengguna media sosial berspekulasi bahwa objek tersebut mungkin merupakan pesawat militer.

"Bisa jadi itu drone yang terbang dalam formasi," ujar seorang pengguna, sebagaimana dilansir The Indian Express. Pengguna lain berkomentar, "Kita tidak pernah melihat UFO atau UAP dengan lampu RGB (merah, hijau, dan biru)."

Video-video yang belum terverifikasi tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran, setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman baru terhadap pimpinan Iran. Ancaman itu ditanggapi militer Iran dengan peringatan terkait kemungkinan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di kawasan itu.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Drone UFO viral Iran
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