LRT Jabodebek Mendadak Mati di Cikunir, Ternyata Ini Penyebabnya!

JAKARTA - Perjalanan LRT Jabodebek mengalami kendala akibat gangguan pasokan listrik third rail pada petak jalan Cikunir 2-Jatimulya sehingga sempat mati. Atas kejadian tersebut LRT Jabodebek menyampaikan permohonan maaf kepada penumpang.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan, ganguan tersebut terjadi pada pukul 07.23 WIB. Kendala pada third rail itu akibat gangguan pada pasokan listrik di traction power sub station stasiun LRT Jabodebek Cikunir 1.

"Kondisi tersebut menyebabkan pasokan listrik traksi kepada sarana kereta turut terhenti sehingga berdampak pada sejumlah perjalanan," ujar Radhitya, Senin (21/9/2026).

Meski begitu, kebutuhan listrik third rail kemudian mendapatkan suplai backup dari TPSS LRT Jabodebek yang berada di Stasiun Bekasi Barat. Radhitya menyampaikan pasokan listrik third rail kembali menyala pada pukul 07.26 WIB.

Ia menambahkan selama proses penanganan, sejumlah perjalanan mengalami keterlambatan sekitar 3-8 menit. Perjalanan kereta secara bertahap dinormalisasi pada pukul 07.29 WIB.