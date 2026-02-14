Bangun Kesadaran Pengguna, LRT Jabodebek Tegaskan Pelecehan Seksual Tak Dapat Ditoleransi

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggelar sosialisasi antipelecehan seksual di Stasiun Dukuh Atas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna LRT Jabodebek.

Petugas LRT Jabodebek bersama komunitas Railfans membawa materi sosialisasi untuk kampanye langsung kepada pengguna di area stasiun. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa keamanan di transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama.

Kegiatan diisi dengan ajakan kepada pengguna LRT Jabodebek untuk melaporkan jika mengalami maupun mengetahui tindak kekerasan dan pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di dalam kereta. KAI juga mengajak pengguna membubuhkan tanda tangan pada papan komitmen sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antipelecehan di lingkungan transportasi publik.

Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Transportasi publik adalah ruang bersama. Kami ingin memastikan setiap pengguna merasa aman dan nyaman. Sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk membangun kesadaran bahwa pelecehan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi,” ujarnya lewat siaran pers, Jumat (13/2/2026).

LRT Jabodebek menyediakan kereta khusus wanita yang berada di bagian belakang rangkaian (trainset) sebagai bagian dari perlindungan pengguna. Fasilitas ini menjadi pilihan ruang yang lebih nyaman bagi pengguna perempuan, khususnya saat jam dengan tingkat kepadatan tinggi.