Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangun Kesadaran Pengguna, LRT Jabodebek Tegaskan Pelecehan Seksual Tak Dapat Ditoleransi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |00:57 WIB
Bangun Kesadaran Pengguna, LRT Jabodebek Tegaskan Pelecehan Seksual Tak Dapat Ditoleransi
LRT Jabodebek cegah pelecehan seksual (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggelar sosialisasi antipelecehan seksual di Stasiun Dukuh Atas sebagai bagian dari komitmen menghadirkan transportasi publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna LRT Jabodebek.

Petugas LRT Jabodebek bersama komunitas Railfans membawa materi sosialisasi untuk kampanye langsung kepada pengguna di area stasiun. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa keamanan di transportasi publik merupakan tanggung jawab bersama.

Kegiatan diisi dengan ajakan kepada pengguna LRT Jabodebek untuk melaporkan jika mengalami maupun mengetahui tindak kekerasan dan pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di dalam kereta. KAI juga mengajak pengguna membubuhkan tanda tangan pada papan komitmen sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan antipelecehan di lingkungan transportasi publik.

Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Transportasi publik adalah ruang bersama. Kami ingin memastikan setiap pengguna merasa aman dan nyaman. Sosialisasi ini menjadi langkah preventif untuk membangun kesadaran bahwa pelecehan dalam bentuk apa pun tidak dapat ditoleransi,” ujarnya lewat siaran pers, Jumat (13/2/2026).

LRT Jabodebek menyediakan kereta khusus wanita yang berada di bagian belakang rangkaian (trainset) sebagai bagian dari perlindungan pengguna. Fasilitas ini menjadi pilihan ruang yang lebih nyaman bagi pengguna perempuan, khususnya saat jam dengan tingkat kepadatan tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179181/lrt-iR7w_large.jpg
Seluruh Penumpang LRT Jabodetabek yang Alami Gangguan Dievakuasi dengan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179176/lrt-LgRl_large.jpg
Viral LRT Jabodetabek Mendadak Lumpuh di Cikoko, Penumpang Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173946/pemerintah-4sTb_large.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Segera Rampung, Warga: Permudah Mobilitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170227/lrt-sdOP_large.jpg
Terungkap Penyebab Gangguan Operasional LRT Jabodebek Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170215/lrt-3x0F_large.jpg
Perjalanan LRT Jabodebek Lintas Stasiun Jati Mulya Gangguan, Penumpang Menumpuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156172/layangan-cXRm_large.jpg
Bahaya, Puluhan Layangan dan Bola Golf Ditemukan di Lintasan LRT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement