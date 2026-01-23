Jalur Menuju Stasiun Whoosh Banjir, Penumpang Diimbau Akses Tol atau LRT

JAKARTA - KCIC menyampaikan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah Jakarta menyebabkan genangan air di sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan DI Panjaitan yang merupakan salah satu akses utama menuju Stasiun Kereta Cepat Halim. Kondisi tersebut menimbulkan kepadatan lalu lintas dan berpotensi menimbulkan keterlambatan penumpang tiba di Stasiun Halim.

General Manager KCIC Eva Chairunisa mengimbau calon penumpang Whoosh untuk mengatur waktu perjalanan menuju Stasiun Halim dengan lebih awal serta mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif guna menghindari keterlambatan akibat genangan air di akses di Jalan DI Panjaitan, ” ujar Eva lewat siaran persnya, Kamis (22/1/2026).

Penumpang dapat memanfaatkan akses exit tol Halim dan moda transportasi LRT menuju Stasiun Halim sebagai pilihan akses yang lebih stabil dan tidak terdampak kondisi genangan air di jalan raya. Sebagai bagian dari pelayanan kepada penumpang, KCIC tetap memberikan fleksibilitas berupa fasilitas reschedule perjalanan hingga maksimal 15 menit setelah jadwal keberangkatan bagi penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di area stasiun, KCIC telah menyiagakan petugas tambahan untuk membantu kelancaran pergerakan penumpang, termasuk memberikan panduan jalur aman, membantu penumpang di area luar stasiun, serta memastikan keselamatan penumpang di tengah kondisi hujan dan permukaan yang licin. Bagi penumpang yang terlambat, selama masih dalam batas waktu 15 menit setelah jadwal keberangkatannya, maka proses reschedule tetap dapat dilakukan di loket Stasiun.

Adapun untuk operasional dan prasarana Whoosh masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami keterlambatan. Jika terjadi hujan yang cukup tinggi di jalur, maka Whoosh akan melakukan pembatasan kecepatan demi alasan keselamatan.

“KCIC terus memantau kondisi cuaca dan akses menuju stasiun secara berkala serta akan menyampaikan pembaruan informasi kepada masyarakat melalui kanal komunikasi resmi perusahaan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )