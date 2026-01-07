Hampir 7.000 Barang Tertinggal di LRT, Nilainya Capai Rp797 Juta!

JAKARTA – Sepanjang 2025, hampir 7.000 barang milik penumpang tertinggal di rangkaian kereta dan area stasiun LRT Jabodebek. Nilai totalnya diperkirakan mencapai Rp797,7 juta, dengan smartphone dan tumbler menjadi jenis barang yang paling sering tertinggal.

Selain itu, barang elektronik lain seperti laptop, smartwatch, dan earphone nirkabel (TWS) juga banyak tertinggal. Sementara barang non-elektronik yang sering tertinggal antara lain tempat makanan, payung, topi, kacamata, kartu uang elektronik, arloji, dan berbagai aksesoris.

Menurut Manager Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, sekitar 50 persen barang yang tertinggal berhasil dikembalikan kepada pemiliknya, sementara sisanya masih dalam pengelolaan petugas.

“Ada 6.995 barang yang tertinggal dengan estimasi nilai mencapai Rp797,7 juta. Sebanyak 3.399 barang sudah dikembalikan ke pemiliknya,” ujar Radhitya di Jakarta, Rabu (7/1/2026).