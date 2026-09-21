Polisi Tangkap 5 Pelaku Tawuran yang Viral di Tebet

JAKARTA - Polisi menangkap 5 orang terduga pelaku tawuran antarwarga di kawasan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Tawuran yang viral di media sosial tersebut terjadi karena adanya aksi saling ejek diantara kelompok bertikai.

"Kami amankan 5 orang diduga melakukan kegiatan perkelahian berkelompok di wilayah Saharjo, mereka diduga terlibat perkelahian berkelompok dan membawa senjata, saat ini sudah diproses Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Kapolsek Tebet, AKP Ischak pada wartawan, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, aksi tawuran itu membuat warga merasa resah karena pelaku menggunakan petasan sampai senjata tumpul seperti stik golf. Polisi yang mendapat laporan lalu menuju lokasi membubarkan aksi tawuran diantara kelompok Gang Sawo dengan Gang Manggis.

"Kami lakukan pembubaran, di situ ada indikasi dugaan masyarakat menggunakan sajam. Pemicu tawuran disitu ada semacam U Turn, mereka mencari nafkah di situ, mungkin ada salah persepsi, ada omongan tidak enak saling ejek akhirnya terjadi perkelahian berkelompok itu," tandasnya.

Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ipda Robby Pasha menambahkan, kelima pelaku yang diamankan itu berasal dari 2 kelompok yang bertikai, mereka berinisial MF, RAT, FP, RA, dan AL. Mereka diamankan setelah polisi melakukan penelusuran terhadap video-video yang beredar viral hingga rekaman CCTV di lokasi kejadian.