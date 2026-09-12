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Brimob Tangkap 6 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit, 4 Sajam Disita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |13:18 WIB
Brimob Tangkap 6 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit, 4 Sajam Disita
Remaja Tawuran (foto: Okezone)
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JAKARTA - Tim patroli gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, bersama personel Perintis Polres Metro Jakarta Timur membubarkan sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran, di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (12/9/2026) dini hari.

Petugas bergerak setelah menerima informasi dari warga mengenai adanya kelompok pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran.

Setibanya di lokasi, sejumlah pemuda berupaya melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas. Personel kemudian membubarkan kelompok tersebut dan mengamankan enam pemuda.

Dari lokasi, petugas turut menemukan empat bilah senjata tajam, satu stik golf, satu botol berisi cairan yang diduga air keras, serta dua unit sepeda motor.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto mengatakan, patroli gabungan merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan masyarakat, terutama pada waktu rawan.

"Kami mengedepankan respons cepat terhadap setiap informasi masyarakat agar potensi tawuran dapat segera dicegah dan situasi tetap aman," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).

 

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Topik Artikel :
Brimob Tawuran Remaja Tawuran
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