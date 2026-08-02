2 Kelompok Bentrok di Jatinegara Jaktim, 5 Orang Ditangkap Brimob

JAKARTA - Tim Perintis Presisi Polda Metro Jaya bersama anggota Brimob menangkap lima pemuda yang diduga melakukannya aksi tawuran di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (2/8/2026).

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto mengatakan, penangkapan bermula saat petugas mendapatkan laporan masyarakat. Saat tiba di lokasi, petugas langsung membubarkan bentrokan seraya menangkap lima pemuda.

"Tanpa memberi kesempatan para pelaku melarikan diri, petugas bergerak cepat membubarkan tawuran dan mengamankan lima pemuda yang diduga terlibat dalam bentrokan tersebut," kata Henik.

Dari tangan para pelaku petugas juga menyita barang bukti dua bilah celurit, satu samurai, satu corbek dan satu gayung diduga berisi cairan berbahaya. Tiga sepeda motor yang digunakan pelaku juga turut disita.

"Seluruh pelaku berikut barang bukti kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," imbuh dia.