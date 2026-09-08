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Polisi Bubarkan Tawuran di Cakung, Satu Orang Ditangkap dan 2 Celurit Disita

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |16:35 WIB
Polisi Bubarkan Tawuran di Cakung, Satu Orang Ditangkap dan 2 Celurit Disita
Tawuran pelajar (foto: Okezone)
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JAKARTA – Tim patroli gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, dan Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di kawasan Pisangan, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2026) dini hari.

Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 03.06 WIB setelah menerima laporan mengenai aksi tawuran. Personel kemudian bergerak membubarkan kelompok yang terlibat, untuk mencegah bentrokan meluas dan mengganggu keamanan warga.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto mengatakan, patroli gabungan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan sebagai upaya mencegah berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Personel kami terus hadir di lapangan untuk merespons laporan masyarakat, mencegah gangguan keamanan, dan memberikan rasa aman bagi warga,” ujar Henik.

Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan satu orang yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Petugas juga menyita dua senjata tajam jenis celurit.

 

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