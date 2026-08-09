Polisi Tangkap 8 Pemuda Tawuran di Cipayung, Sita Besi Tajam hingga Balok

JAKARTA - Tim Patroli Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Perintis Polres Metro Jakarta Timur membubarkan kelompok pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (9/8/2026) dini hari.

Patroli gabungan yang menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Jakarta Timur langsung melakukan pembubaran untuk mencegah aksi berlanjut dan menimbulkan gangguan keamanan bagi warga. Dalam penanganan tersebut, petugas mengamankan delapan orang serta sejumlah barang bukti berupa bambu, balok kayu, besi tajam, dan lima ponsel. Kedelapan orang tersebut kemudian diserahkan kepada jajaran Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto menegaskan patroli akan terus diarahkan pada titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi gangguan keamanan, terutama pada waktu rawan.

“Kami tidak ingin potensi tawuran dibiarkan berkembang. Setiap temuan di lapangan harus segera ditangani secara terukur agar tidak menimbulkan korban dan tidak mengganggu masyarakat. Patroli akan terus diperkuat sebagai langkah pencegahan,” kata Kombes Henik.

Ia menyatakan, penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya Brimob bersama Polres Metro Jakarta Timur menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Selain mengantisipasi tawuran, patroli juga menyasar berbagai potensi gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama. Masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan ikut mengawasi aktivitas anak-anak dan mencegah keterlibatan dalam aksi tawuran maupun kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain," ujarnya.

"Setiap informasi mengenai potensi gangguan keamanan dapat segera disampaikan melalui layanan Polri 110 untuk ditindaklanjuti dengan cepat," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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