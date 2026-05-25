Tawuran Pecah di Klender, Dua Kelompok Saling Serang Pakai Sajam dan Petasan

JAKARTA - Tawuran di Jalan Klender Baru, Jakarta Timur kembali terjadi pada Senin (25/5/2026) pagi. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam (sajam) hingga petasan.

Tawuran yang terjadi saat jam sibuk berangkat kerja ini dikeluhkan pengendara sepeda motor, Alwan. Peristiwa itu sangat mengganggu aktivitasnya untuk berangkat ke kantor.

“Banget, ganggu banget. Harus ditindak tegas aja tuh,” kata Alwan, Senin.

Ke depannya, ia berharap kepolisian menindak tegas para pelaku guna memberikan efek jera. Tak hanya itu, ia juga berharap patroli digencarkan untuk meminimalisir hal serupa terulang kembali.

“Ya mudah-mudahan semua ditindak tegas lah. Jadi kita kerja tuh nggak terganggu gitu loh,” ucap dia.

Aksi tawuran ini berhasil dibubarkan setelah tim Patroli Presisi Perintis Polres Metro Jakarta Timur tiba di lokasi. Hingga kini polisi masih menyelidiki apa yang menyebabkan dua kelompok itu saling serang.

(Arief Setyadi )

