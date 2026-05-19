Pramono Ingin Bangun Ring Tinju di Kampung Melayu untuk Tekan Tawuran

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana membangun kembali fasilitas ring tinju di Jakarta Timur.

Menurutnya, fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi wadah untuk menyalurkan energi negatif remaja, khususnya untuk menekan angka tawuran, ke kegiatan yang lebih positif dan produktif.

Rencana itu disampaikan Pramono saat meninjau sekaligus meresmikan ring tinju dan skatepark di kolong Flyover Pasar Rebo, Senin 18 Mei 2026.

"Karena di Kecamatan Ciracas ini sudah ada tempat seperti ini, maka tadi secara spontan saya akan membangun di satu tempat lagi di Kampung Melayu. Kurang lebih yang seperti ini," kata Pramono, Selasa (19/5/2026).