Brimob Sterilisasi JIS Jelang Persija Vs Brisbane Roar

JAKARTA - Satuan Brimob Polda Metro Jaya melakukan sterilisasi di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, menjelang pertandingan Persija Jakarta melawan Brisbane Roar, Sabtu (29/8/2026).

Langkah ini dilakukan sebagai tindakan preventif sebelum sejumlah area stadion digunakan untuk laga tersebut. Personel Unit Jibom dan KBR berkoordinasi terlebih dahulu dengan panitia keamanan sebelum menyisir lokasi.

Sejumlah area yang menjadi sasaran pemeriksaan antara lain ruang ganti pemain, ruang pelatih, ruang konferensi pers, area lingkar lapangan, bangku pemain, tribun, ruang VIP, hingga toilet.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto menjelaskan penyisiran dilakukan guna memastikan seluruh area aman sebelum kegiatan dimulai.

“Pemeriksaan kami lakukan secara teliti pada area-area strategis. Ini merupakan langkah preventif untuk memastikan lokasi steril sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Henik.