Tiba di Istana, Bahlil Ngaku Diminta Prabowo Jadi Menko

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10/2026) siang ini. Kedatangan Bahlil menyusul adanya rencana pelantikan sejumlah pejabat negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Sambil tersenyum ke awak media, Bahlil mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan amanah dari Presiden untuk bekerja bagi bangsa dan negara. Amanah tersebut, kata dia, disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk (jadi) Menko merangkap menteri ESDM, itu untuk jalankan semua tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Kendati demikian, dia belum berbicara banyak ihwal jabatan Menteri Koordinator (Menko) yang ditugaskan Presiden kepada dirinya. Bahlil berjanji akan menyampaikan usai pelantikan.

"Saya kan belum belum dilantik, nanti setelah pelantikan, baru saya memberikan keterangan pers dengan baik ya. Nanti kita lihat, kita lihat, kita lihat ya, kita lihat," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.