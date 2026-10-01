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Ditunjuk Prabowo Jadi Kapolri, Suyudi: Semoga Kita Dapat Bergandengan Tangan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |12:50 WIB
Ditunjuk Prabowo Jadi Kapolri, Suyudi: Semoga Kita Dapat Bergandengan Tangan
Komjen Pol Suyudi Ario Seto/Okezone
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JAKARTA - Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya personel Polri yang telah memberikan dukungan kepada dirinya yang telah diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Kapolri.

Ucapan tersebut disampaikan Suyudi usai menghadiri rapat paripurna DPR yang telah menyetujui namanya untuk menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara tersebut.

"Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada seluruh insan Bhayangkara di mana pun berada, atas dukungannya selama ini," kata Suyudi, di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Suyudi yang saat ini masih menjabat Kepala BNN berharap, seluruh personel Polri dapat bekerja sama dalam kepemimpinannya nanti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dan semoga kita semua dapat bergandengan tangan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

"Sekali lagi kami mohon dukungan pada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga apa yang menjadi amanah nantinya dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

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