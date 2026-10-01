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Listyo Sigit Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Kata Puan

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |11:44 WIB
Listyo Sigit Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Begini Kata Puan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
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JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi isu yang beredar terkait Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kabar ini muncul setelah ditunjuknya Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri yang diusulkan Presiden. Pada pagi ini, DPR juga telah menyetujui dalam rapat paripurna terkait nama Suyudi.

Namun Puan mengaku tidak bisa menjawab soal kabar tersebut. Pasalnya, hal itu bukan menjadi kewenangannya.

"Kemudian apakah (Listyo Sigit) akan bergabung atau tidak, itu nanti bisa ditanyakan kepada Presiden karena itu hak prerogatif Presiden," kata Puan dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, Kamis (1/10/2026)

Politikus PDIP ini menegaskan, bahwa proses pelantikan Suyudi yang telah disetujui sebagai calon Kapolri, akan segera dilakukan oleh Presiden Prabowo pada siang nanti.

“Insya Allah supaya tidak terjadi kekosongan, nanti setelah penetapan ini saya tandatangani sebagai Ketua DPR dan saya kirimkan kepada Bapak Presiden,” pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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