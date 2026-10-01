Prabowo Usulkan Suyudi Jadi Kapolri ke DPR Kemarin, Puan Pastikan Calon Tunggal

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ternyata mengirimkan nama Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pada Rabu 30 September 2026 kemarin. Hal itu diungkap Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin rapat paripurna DPR pada Kamis (1/10/2029).

"Tanggal 30 September (Surat Presiden atau Surpres) dikirim ke DPR)," kata Puan saat konferensi pers.

Puan juga memastikan hanya nama Suyudi yang diusulkan Presiden kepada DPR untuk menjalani tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

"Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon karena terkait dengan Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia," ujarnya.

DPR RI secara resmi menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pagi.