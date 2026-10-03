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6 Kapolda di Jawa Dimutasi Kapolri Suyudi, Siapa Saja?

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |12:06 WIB
6 Kapolda di Jawa Dimutasi Kapolri Suyudi, Siapa Saja?
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi besar-besaran sehari setelah dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Sejumlah jabatan Kapolda di Pulau Jawa ikut bergeser.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

”Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ucap Johnny dalam keterangannya, Sabtu (3/10/2026).

Ini daftar pergantian Kapolda di Jawa: 

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