Irjen Hery Herjawan Dimutasi, dari Kapolda Riau Jadi Kabaharkam Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi di jajaran pejabat tinggi Polri. Ada nama Kapolda Riau Irjen Pol Hery Herjawan.

Merujuk Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Irjen Pol Hery Herjawan dimutasi menjadi Kabaharkam Polri menggantikan Komjen Pol Karyoto.

Adapun Komjen Karyoto dimutasi menjadi PATI Baharkam Polri dalam rangka pensiun.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memberikan ruang pengembangan karier bagi personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/10/2026).

Mutasi besar-besaran ini dilakukan setelah pelantikan Kapolri Jenderal Suyudi yang disusul dengan serahterima jabatan dengan Jenderal Listyo Sigit.

(Arief Setyadi )

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