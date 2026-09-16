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Korlantas Optimalkan ETLE Lewat Penguatan Sistem Terintegrasi CJS

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |13:09 WIB
Korlantas Optimalkan ETLE Lewat Penguatan Sistem Terintegrasi CJS
Korlantas optimalkan ETLE lewat penguatan sistem terintegrasi CJS (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan membangun integrasi penegakan hukum lalu lintas dalam satu ekosistem Criminal Justice System (CJS).

Sistem ini menghubungkan proses penindakan oleh kepolisian, penyelesaian perkara di pengadilan, hingga pembayaran dan pencatatan denda melalui kejaksaan.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengatakan, integrasi sistem membutuhkan kolaborasi seluruh lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum tilang.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan bapak ibu (Kejaksaan dan Mahkamah Agung),” kata Made Agus, dikutip Rabu (16/9/2026).

Penguatan integrasi tersebut ditujukan untuk membuat proses penegakan hukum tilang elektronik semakin cepat, transparan, akuntabel, dan mudah dipantau, sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pengembangan yang didorong Korlantas adalah dashboard bersama yang memungkinkan lembaga terkait memantau data penindakan, keputusan pengadilan, hingga pembayaran denda dalam satu sistem.

      
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Topik Artikel :
Korlantas Polri ETLE Polri
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