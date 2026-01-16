Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Operasikan 40 ETLE Mobile Handheld Presisi di Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |13:43 WIB
Korlantas Operasikan 40 ETLE Mobile Handheld Presisi di Jakarta
40 ETLE Mobile Handheld Presisi Resmi Diberlakukan di Jakarta (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat penegakan hukum lalu lintas, berbasis teknologi digital dengan mengoperasikan 40 unit ETLE Mobile Handheld Presisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), untuk meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah dengan mobilitas tinggi.

Sebanyak 40 unit ETLE Mobile Handheld Presisi tersebut secara resmi diserahkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, bersama jajaran, yakni Kasubdit Dakgar Kombes Pol Dwi Sumrahadi Rakhmanto, Kasi Binwas AKBP M. Adiel Aristo, serta Kasi Pulahjianta AKBP Irwan Andeta.

Perangkat tersebut diterima langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin, untuk selanjutnya digunakan oleh para Kasat Lantas di jajaran Polda Metro Jaya dalam mendukung penegakan hukum di lapangan.

"ETLE Mobile Handheld Presisi merupakan perangkat portabel berbasis kamera digital yang mampu merekam pelanggaran lalu lintas secara langsung dan real time," kata Irjen Agus, Jumat (16/1/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Korlantas Polri ETLE Mobile ETLE
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195571//patwal-QBAl_large.jpg
Polisi Cari Pengemudi Mobil Patwal Diduga Senggol Kendaraan Lain di Tol Tomang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194538//etle_drone-CS3u_large.jpg
Korlantas Resmi Operasikan ETLE Drone, Jangkau Titik Rawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193362//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-w10h_large.jpg
3.183 Kecelakaan Terjadi Selama Libur Nataru, 403 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192534//tilang_etle_di_jakarta-zpTa_large.jpg
Tilang ETLE di Jakarta Tetap Berlaku, Meski Libur Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192525//arus_balik-HNEd_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, Korlantas Polri Perkuat Rekayasa Lalu Lintas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192141//gerbang_tol-UGoy_large.jpg
Arus Mudik Nataru, 1,36 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement