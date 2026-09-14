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Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |17:22 WIB
Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
Revisi UU Ketenagakerjaan harus perkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh (Foto: Ist/Puteranegara Batubara)
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mampu memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Hal tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Sigit mengatakan, penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pekerja di tengah perubahan dunia usaha.

“Pelindungan dan kesejahteraan pekerja juga perlu diperkuat melalui regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mengakomodasi sembilan klaster isu,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, revisi UU Ketenagakerjaan menjadi bagian dari perjuangan buruh karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.

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