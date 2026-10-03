Kapolri Tunjuk Irjen Asep Safrudin Jadi Kabareskrim Gantikan Komjen Syahardiantono

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi jabatan besar-besaran di sejumlah jabatan strategis pejabat Polri. Salah satunya jabatan Kabareskrim Polri.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagaimana termaktub, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin diangkat menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Syahardiantono.

Syahardiantono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Surat Telegram itu diterbitkan pada hari yang sama, saat Mabes Polri menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit kepada Jenderal Suyudi.

Posisi Kapolda Kepri selanjutnya akan diisi oleh Irjen Suhendri yang sebelumnya menjabat Teknisi Jibom Utama Korbrimob Polri.

Selain itu, Suyudi merombak jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Komjen Asep Edi Suheri, digantikan oleh Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.