Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Tunjuk Irjen Asep Safrudin Jadi Kabareskrim Gantikan Komjen Syahardiantono

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |09:07 WIB
Kapolri Tunjuk Irjen Asep Safrudin Jadi Kabareskrim Gantikan Komjen Syahardiantono
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi jabatan besar-besaran di sejumlah jabatan strategis pejabat Polri. Salah satunya jabatan Kabareskrim Polri.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026. Sebagaimana termaktub, Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin diangkat menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Syahardiantono.

Syahardiantono dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan di Kantor Staf Presiden (KSP). Surat Telegram itu diterbitkan pada hari yang sama, saat Mabes Polri menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit kepada Jenderal Suyudi.

Posisi Kapolda Kepri selanjutnya akan diisi oleh Irjen Suhendri yang sebelumnya menjabat Teknisi Jibom Utama Korbrimob Polri.

Selain itu, Suyudi merombak jabatan Kapolda Metro Jaya yang sebelumnya diisi Komjen Asep Edi Suheri, digantikan oleh Irjen Dadang Hartanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245705/polri-dyWr_large.jpg
Kapolri Rombak Polda Metro, Irjen Dadang Ditunjuk Jadi Kapolda, Brigjen Adex Wakapolda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242743/kapolri-UfnG_large.jpg
Kapolri: Keberhasilan Polri Bukan Sekadar Penghargaan, tetapi Kepercayaan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/337/3242729/kapolri-jcOq_large.jpg
Kompolnas Award, Kapolri: Motivasi Beri Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242374/korlantas_polri-nSfU_large.jpg
Korlantas Optimalkan ETLE Lewat Penguatan Sistem Terintegrasi CJS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242064/polri-o8HM_large.jpg
Kapolri: Ribuan Buruh Terdampak PHK Kembali Kerja Lewat Desk Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3242011/polri-pdGi_large.jpg
Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement