Mutasi Polri, Herimen Bersama 5 Pati Tembus Jenderal Bintang 3

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi (Pati) yang dimutasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tembus jenderal bintang tiga. Sebab, mereka kini menduduki jabatan strategis yang lazimnya diemban seorang Komisaris Jenderal (Komjen).

Berdasarkan Surat Telegram nomor ST/2205/X/KEP./2026 pada Jumat 2 Oktober 2026, berikut daftar Pati yang tembus jenderal bintang tiga dalam mutasi kali ini:

- Irjen Dadang Hartanto dari Kapolda Maluku diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya.

- Irjen Herry Heryawan (Herimen) dari Kapolda Riau diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

- Irjen Pol Asep Safrudin dari Kapolda Kepri diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.