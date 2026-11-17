Profil Komjen Hendro Pandowo, Teman Satu Letting Listyo yang Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi

JAKARTA - Komjen Hendro Pandowo akan memimpin Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka penyadapan presiden Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) di Mabes Polri pada, Selasa (17/11/2026). Hendro didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Bareskrim sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Profil Komjen Hendro Pandowo

Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki karier moncer. Abituren Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini teman satu angkatan Listyo Sigit Prabowo.

Berbagai jabatan strategis pernah diembannya. Henro sebelumnya dipercaya sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum sebelum dimutasi oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjadi Pati Bareskrim Polri.