Kapolri Suyudi Diyakini Tuntaskan Kasus Internal secara Transparan

JAKARTA – Dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan berbagai persoalan yang tengah terjadi di internal institusi Polri terus mengalir. Di sisi lain, Kapolri diyakini bakal menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), AH Bimo Suryono, menegaskan pihaknya mempercayakan sepenuhnya penanganan persoalan internal Polri kepada Kapolri beserta jajaran. Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam suatu perkara harus diproses sesuai ketentuan hukum.

"Siapa pun yang terlibat, harus diproses secara profesional, transparan dan tuntas. Ketegasan seperti itu justru menjaga marwah Polri," kata Bimo dalam pernyataan sikap di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Bimo mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari sikap organisasi yang tetap berpegang pada jati diri KBPP Polri sebagai bagian dari keluarga besar Korps Bhayangkara. Ia menegaskan seluruh jajaran KBPP Polri di Indonesia tetap berada dalam satu garis komando dan patuh kepada institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi.

Menurutnya, Polri merupakan pendiri sekaligus pembina KBPP Polri di seluruh tingkatan. Karena itu, seluruh pengurus dan anggota wajib mengikuti arahan pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Menyikapi perkembangan situasi saat ini dan dengan senantiasa berpegang teguh pada jati diri organisasi, kami Keluarga Besar Putra Putri Polri di seluruh tingkatan se-Indonesia menyatakan sikap," ujarnya.