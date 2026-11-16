Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Suyudi Diyakini Tuntaskan Kasus Internal secara Transparan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:17 WIB
Kapolri Suyudi Diyakini Tuntaskan Kasus Internal secara Transparan
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk menuntaskan berbagai persoalan yang tengah terjadi di internal institusi Polri terus mengalir. Di sisi lain, Kapolri diyakini bakal menuntaskan perkara secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), AH Bimo Suryono, menegaskan pihaknya mempercayakan sepenuhnya penanganan persoalan internal Polri kepada Kapolri beserta jajaran. Menurutnya, siapa pun yang terlibat dalam suatu perkara harus diproses sesuai ketentuan hukum.

"Siapa pun yang terlibat, harus diproses secara profesional, transparan dan tuntas. Ketegasan seperti itu justru menjaga marwah Polri," kata Bimo dalam pernyataan sikap di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Bimo mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari sikap organisasi yang tetap berpegang pada jati diri KBPP Polri sebagai bagian dari keluarga besar Korps Bhayangkara. Ia menegaskan seluruh jajaran KBPP Polri di Indonesia tetap berada dalam satu garis komando dan patuh kepada institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi.

Menurutnya, Polri merupakan pendiri sekaligus pembina KBPP Polri di seluruh tingkatan. Karena itu, seluruh pengurus dan anggota wajib mengikuti arahan pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Menyikapi perkembangan situasi saat ini dan dengan senantiasa berpegang teguh pada jati diri organisasi, kami Keluarga Besar Putra Putri Polri di seluruh tingkatan se-Indonesia menyatakan sikap," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253318/korlantas_polri-UCq0_large.jpg
Korlantas Bakal Terapkan Traffic Attitude Record Bisa Berujung SIM Dicabut, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/337/3253324/irjen_ahrie_sonta-v2FP_large.jpg
Di Sidang Etik, Irjen Ahrie Sonta Terbukti Lakukan Penyadapan Tak Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252872/tentara-zvKa_large.jpg
Hati-Hati Serahkan Paspor & KTP, Bareskrim Polri Bongkar Modus Rekrutmen WNI Jadi Tentara Rusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252289/polri-C0Yd_large.jpg
Polri Siagakan Personel hingga Anjing Pelacak Antisipasi Bencana Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251836/polri-Om6n_large.jpg
Heboh Kabar Penangkapan Sejumlah Jenderal, Polri Akan Gelar Konferensi Pers Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251832/humas_polri-2dei_large.jpg
HUT Ke-75 Humas Polri, Kadivhumas Tegaskan Pentingnya Sinergi dengan Insan Pers dan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement