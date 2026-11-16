Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Etik Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |13:19 WIB
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Etik Besok
Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso Disidang Etik Besok/ist
A
A
A

JAKARTA - Propam Polri akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa, 17 November 2026.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi Polri terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri, baik saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sidang KKEP tersebut akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.

Sementara itu, anggota komisi terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254291//viral-Sj6s_large.jpeg
Listyo Sigit Cs Juga Sadap Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Najwa Shihab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254274//komisi_iii_dpr-PF3W_large.jpg
Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan, Tak Ingin Kasus Listyo Sigit Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/338/3254152//viral-i6MF_large.jpg
Massa Aksi Rakyat Bela Indonesia Bawa Lima Tuntutan, Lawan Oligarki hingga Usut Penyadapan Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3254031//presiden_prabowo_subianto-hrba_large.png
Prabowo: Saya Melihat Menteri Dibeli, Jenderal Dibeli, Presiden Mau Dibeli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3253983//kasus_penyadapan-jR4Z_large.jpg
Brigjen TK Diperiksa Propam Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253870//lpsk-5hqL_large.jpg
LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Presiden, Belum Ada Permohonan JC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement